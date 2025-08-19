‘Santa’: allerta meteo, l’ordinanza del sindaco

Da Comunicazione Comune di Santa Margherita Ligure

A seguito dell’allerta arancione proclamata da Arpal dalle 7.00 alle 18.00 di domani, mercoledì 20 agosto, il Sindaco ha firmato la consueta ordinanza di protezione civile che comporta:

1. La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado

2. La chiusura del centro diurno, della biblioteca comunale e del centro di aggregazione

giovanile

3. La sospensione di tutte le manifestazioni sportive nonché degli spettacoli su area pubblica, in locali pubblici o aperti al pubblico

4. La chiusura delle strutture cimiteriali e dei parchi e giardini comunali

5. La chiusura della biglietteria AMT e degli Uffici dello IAT siti in Piazza V. Veneto

6. La sospensione di ogni fiera e mercato

7. La chiusura di tutti gli impianti sportivi comunali

8. La chiusura dell’impianto di Minigolf di C.so Rainusso

9. La chiusura del Diurno sito in Via Solimano, 26

10. È istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, per ogni categoria di veicoli in Via XXV

Aprile dal civico 26A fino all’intersezione con Largo Giusti

Si ricorda che ai sensi del regolamento per la gestione dei rifiuti, in caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse o allerta meteo gialla od arancione, l’esposizione dei rifiuti dovrà essere effettuata solo se strettamente necessario; in caso di allerta rossa è vietata e sanzionata.

