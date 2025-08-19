Seafuture, Rete pace e disarmo: “Non è stata resa nota alcuna revoca dell’invito a rappresentanze israeliane, rinnoviamo richiesta ritiro patrocinio amministrazioni pubbliche”

La Rete spezzina pace e disarmo torna a intervenire su Seafuture. “Ieri è apparsa sul sito di Seafuture la lista provvisoria delle delegazioni nazionali che parteciperanno al salone navale-militare in programma dal 29 settembre al 2 ottobre prossimi all’Arsenale militare marittimo della Spezia – si legge nella nota diffusa dallla Rete -. Nell’elenco non compaiono la Marina militare e la delegazione nazionale di Israele insieme a quelle di altri sessanta Paesi (tra cui Libia, Marocco, Turkmenistan ma anche Stati Uniti, Canada e Regno Unito) che erano stati invitati ufficialmente dagli organizzatori a partecipare all’evento. La scorsa settimana abbiamo inviato una lettera alle amministrazioni pubbliche che hanno concesso il patrocinio a Seafuture (Regione Liguria, Città della Spezia, di Lerici e Sarzana e Comune di Porto Venere) per chiedere che ‘qualora permanga da parte degli organizzatori l’invito alla Marina militare e alla delegazione nazionale dello Stato di Israele a partecipare alla prossima edizione di Seafuture venga revocato il patrocinio‘. A seguito della nostra lettera, il ministero della Difesa italiano ha comunicato ad alcuni organi di informazione che la Marina militare israeliana non avrebbe partecipato a Seafuture, ma non era stata manifestata alcuna rinuncia della delegazione nazionale: dalla lista pubblicata ieri da Seafuture anche la delegazione nazionale di Israele avrebbe rinunciato a partecipare”.

“Considerato che da parte degli organizzatori di Seafuture (Italian Blue Growth e Marina militare italiana) non è stata resa nota alcuna revoca dell’invito ufficiale alle rappresentanze militari e istituzionali dello Stato di Israele rinnoviamo la nostra richiesta alle amministrazioni che hanno concesso il patrocinio a Seafuture a ritirarlo – concludono dalla Rete spezzina pace e disarmo -. In mancanza di un revoca ufficiale è infatti possibile che aziende militari israeliane o loro delegazioni partecipino a Seafuture per esporre i propri prodotti o per sviluppare rapporti commerciali con aziende italiane e di altri Paesi. Anche per escludere questa eventualità chiediamo a tutte le forze politiche presenti in consiglio regionale della Liguria, nei consigli comunali della Spezia, di Lerici, Sarzana e Porto Venere a farsi promotrici delle nostre istanze e di chiedere alle proprie amministrazioni di revocare il patrocinio a Seafuture. Riteniamo che, in considerazione delle gravi e ripetute violazioni del diritto umanitario e internazionale e dello sterminio sistematico da parte delle forze armate israeliane dopo il 7 ottobre 2023 perpetrato nei confronti della popolazione della Striscia di Gaza e del Territorio palestinese occupato, gli enti pubblici dello Stato italiano non possano in alcun modo promuovere eventi pubblici a cui partecipano rappresentanti militari, istituzionali e delle aziende militari dello Stato di Israele”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com