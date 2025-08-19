COMMENTA
CONDIVIDI

Sestri: all’Annunziata presentazione di “Morire come una poesia”

Sestri: all’Annunziata presentazione di “Morire come una poesia”

Generico luglio 2025

Da Arianna Dagnino
Sabato 23 agosto alle ore 21.00, nella suggestiva cornice della Terrazza del Fico presso il Convento dell’Annunziata (Via Portobello 19, Sestri Levante), si terrà la presentazione bilingue (italiano/inglese) della raccolta poetica Morire come una poesia / To Die Like a Poem di Arianna Dagnino, pubblicata da Supernova Edizioni (Venezia).

L’incontro, a ingresso gratuito ma con posti limitati, si propone come un evento multimediale, nato dal desiderio dell’autrice (nata a Genova, cresciuta a Sestri Levante e ora residente a Vancouver, in Canada) di riallacciare un legame vivo con la sua terra dopo i molti anni trascorsi all’estero.

Oltre alla lettura di poesie con sottofondo musicale e proiezione di immagini d’autore, la serata sarà occasione di incontro e condivisione: un momento aperto al dialogo e allo scambio di idee, emozioni e riflessioni in un contesto storico segnato da nuove guerre ma anche da nuove speranze.

È possibile registrarsi rispondendo direttamente all’indirizzo emailaridag@me.com.

In allegato alla presente si trovano la locandina dell’evento, organizzato dalla Biblioteca Fascie del Comune di Sestri Levante, e l’immagine della copertina del libro.

L’invito è aperto a tutti: vi invitiamo a condividerlo con chi ritenete possa essere interessato.

» leggi tutto su www.levantenews.it