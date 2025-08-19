Sestri: all’Annunziata presentazione di “Morire come una poesia”

L’incontro, a ingresso gratuito ma con posti limitati, si propone come un evento multimediale, nato dal desiderio dell’autrice (nata a Genova, cresciuta a Sestri Levante e ora residente a Vancouver, in Canada) di riallacciare un legame vivo con la sua terra dopo i molti anni trascorsi all’estero.
Oltre alla lettura di poesie con sottofondo musicale e proiezione di immagini d’autore, la serata sarà occasione di incontro e condivisione: un momento aperto al dialogo e allo scambio di idee, emozioni e riflessioni in un contesto storico segnato da nuove guerre ma anche da nuove speranze.
È possibile registrarsi rispondendo direttamente all’indirizzo email: aridag@me.com.
In allegato alla presente si trovano la locandina dell’evento, organizzato dalla Biblioteca Fascie del Comune di Sestri Levante, e l’immagine della copertina del libro.
L’invito è aperto a tutti: vi invitiamo a condividerlo con chi ritenete possa essere interessato.