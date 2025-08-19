Tenta di liberarsi di cocaina e hashish ma i poliziotti vedono tutto e lo arrestano

Stazionava tra gli avventori di una rivendita di alimentari ma, al passaggio di una volante della Polizia, assumeva atteggiamenti sospetti come se intendesse confondersi tra i clienti per poi allontanarsi a passo svelto in Via Garibaldi. Così gli agenti della volante che stavano pattugliando la zona hanno deciso di fermarlo per vederci chiaro: il giovane in questione a quel punto ha tentato il tutto per tutto, liberandosi velocemente di alcuni involucri che nascondeva addosso e gettandoli sull’asfalto tra le auto. Le confezioni subito recuperate consistevano in otto involucri contenenti cocaina per un totale di 7,29 grammi detenuti dal giovane e, un altro quantitativo di sostanza stupefacente risultata hashish, custodito negli abiti indossati insieme a denaro contante. Gli operatori procedevano pertanto all’arresto dell’uomo per detenzione ai fini di spaccio, ponendolo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’odierno giudizio direttissimo. Questa mattina, l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria che contestualmente disponeva nei riguardi della persona l’obbligo di firma presso gli uffici della Questura.

