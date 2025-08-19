COMMENTA
Cronaca

Varazze, barca con cinque passeggeri a bordo soccorsa dalla Capitaneria di porto

Varazze. Il peggioramento delle condizioni del mare dovuto cambio repentino delle condizioni meteo avvenuto nel primo pomeriggio di oggi ha messo in difficoltà una famiglia di diportisti di rientro a Varazze dopo un’escursione in barca all’isola di Bergeggi.

La chiamata di soccorso è stata raccolta dalla sala operativa della Capitaneria di porto-Guardia costiera di Savona. L’intervento della motonave CP 863 è stato tempestivo: dopo aver individuato il natante, di circa 5 metri, con le persone fortemente spaventate a bordo, i militari hanno proceduto al trasbordo di parte degli occupanti e scortato il conducente in sicurezza fino al porto di Varazze.

