Verso l’allerta, rimandata la presentazione di Asti a Pignone. Annullato Fubelli a Fiumaretta

L’allerta arancione che interesserà gran parte di mercoledì 20 agosto condiziona anche gli eventi in programma in città e provincia. La presentazione del romanzo di Paolo Asti Aqua/ Ventuno giorni con l’acqua alla gola, fissata, appunto, per domani alle 21 a Pignone è rimandata a martedì 26 agosto sempre alla medesima ora mentre l’evento con Gianluca Fubelli a Fiumaretta che avrebbe dovuto chiudere la rassegna “Quattro risate lungo il fiume” è stato annullato. Seguiranno altre comunicazioni nel caso si decida di recuperarlo in altra data.

