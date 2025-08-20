Accolto ad Altare il giovane alpinista che in sessanta giorni ha percorso a piedi tutto l’arco alpino

Altare. Un comitato d’accoglienza molto caloroso ha atteso il giovane fiorentino Francesco Tomè che ieri, 19 agosto, ad Altare, ha terminato la traversata di tutto l’arco alpino. Partito il 20 giugno dal passo di Vrata in Croazia, dopo sessanta giorni ha raggiunto il Colle di Cadibona, dopo aver percorso 2.500 km e accumulato un dislivello complessivo di 165 mila metri.

“Ma con gran pena le reca giù“: la filastrocca che si recita a scuola per ricordare i nomi delle Alpi, l’alpinista toscano l’ha ripercorsa al contrario, ovvero dalle Giulie, passando per le Carniche, e poi Retiche, Lepontine, Pennine, Graie, Cozie e, infine, le Marittime che, alla Bocchetta di Altare, si congiungono agli Appennini.

