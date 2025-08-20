Anche professionisti genovesi nel gruppo “Mia moglie”: medici, avvocati e docenti tra gli iscritti

Genova. Medici, funzionari del ministero, avvocati, docenti universitari: c’erano anche professionisti genovesi nel gruppo Facebook “Mia moglie”, utilizzato da decine di uomini per postare foto di donne (mogli, e non solo) a loro insaputa e commentarle poi liberamente con gli altri membri.

A scoprirlo, e denunciarlo, è stata l’attivista Biancamaria Furci prima che il gruppo venisse chiuso dopo le numerose segnalazioni alla polizia postale, partite dal gruppo No Justice No Peace e dall’attivista e femminista Carolina Capria su Instagram.

