Avegno: a Testana “Cena di beneficenza sotto il cielo blu”

Il Centro sociale festegtgtiamenti di Testana con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Avegno, venerdì 22 alle ore 20.00, organizzano una “Cena di beneficenza sotto il cielo è blu”. L’appuntamento in piazza Lagomarsino in compagnia di Luca Palmas, Lorenzo Aloisi e le ragazze di Olimpic Gym. Il ricavato della serata sarà devoluto alla fondazione “Cometa blu”. Il menù ad euro 25 comprende: focaccette al formaggio, batolli al pesto a chilomtro 0, vitello tonnato, patatine fritte, dolce, bevande incluse. Prenotazione gradita ai numeri 347 056 0375 oppure 349 538 7672.

