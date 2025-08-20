Camogli. Anelli: “Stiamo lavorando per migliorare la fruizione della città”

Dall’ufficio Comunicazione Comune di Camogli

“Come annunciato anche prima dell’inizio del mandato la ratio dell’Amministrazione comunale nello sviluppo di progetti per risolvere le problematiche presenti nei diversi settori, con l’intento di migliorare la fruibilità del territorio, è la condivisione”. Il sindaco Giovanni Anelli sgombra il campo e ribadisce l’obiettivo della “squadra”: “Questo è stato, da subito, il nostro metodo di lavoro per raggiungere traguardi comuni, come il benessere di abitanti e turisti e l’ottimizzazione dei servizi, partendo dai problemi atavici e radicati a quelli che i cambiamenti epocali degli ultimi anni hanno prodotto in ogni comparto”.

» leggi tutto su www.levantenews.it