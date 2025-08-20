Chiavari, inaugurato appartamento per i percorsi di autonomia dei disabili

Chiavari. È stato inaugurato oggi, in via dei Lertora 17/4, il nuovo appartamento dedicato alle persone con disabilità, realizzato nell’ambito del progetto Percorsi di autonomia per le persone con disabilità. L’iniziativa è stata finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per un importo complessivo di oltre 100 mila euro.

L’immobile, di proprietà del Comune di Chiavari, è stato completamente ristrutturato e accoglierà quattro beneficiari. Gli ambienti – due camere da letto, un ingresso, un bagno, una sala con cucina open space – sono stati progettati per offrire uno spazio sicuro, accogliente e funzionale, in grado di rispondere alle esigenze di chi intraprende un percorso verso la piena autonomia abitativa.

