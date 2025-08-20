Cinque anni dalla promozione in Serie A, il 20 agosto che portò lo Spezia tra i grandi

Non c’è uno spezzino che non ricordi dove fosse cinque anni fa, il 20 agosto del 2020. C’era una città che tratteneva il fiato, era il giorno di Spezia-Frosinone. Non era una partita qualunque: era la partita. Quella che decideva un destino, quella che avrebbe potuto trasformare il sogno di intere generazioni in realtà. Il 20 agosto 2020, al termine di una stagione folle, segnata dal Covid e da stadi vuoti, lo Spezia scrisse la pagina più luminosa della sua storia: la promozione in Serie A, per la prima volta in 114 anni di vita.

Chi c’era lo ricorda come fosse ieri. Già dal pomeriggio, un fiume di persone aveva invaso Viale Italia, trasformandolo in un serpentone umano. Non c’erano biglietti, non c’erano abbracci sugli spalti, ma nessuno voleva rinunciare a vivere quel giorno. Centinaia di scooter sgasavano accanto al pullman della squadra, accompagnandolo come in un corteo trionfale fino allo stadio, dopo aver caricato il gruppo sin dall’uscita dall’hotel. E fuori dal Picco, centinaia di persone si erano accampate, radio alla mano, occhi puntati su ogni telefono che trasmetteva la partita, pure con 30 secondi di ritardo. Il boato che scoppiò al triplice fischio non fu un semplice urlo: fu una liberazione. Una città intera esplose, spezzando il silenzio a cui il Covid aveva costretto le nostre strade. Le bandiere bianche sbucarono dai balconi, i clacson si unirono in un coro improvvisato, le lacrime solcarono i volti di chi aveva atteso una vita intera quel momento.

