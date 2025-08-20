Dalle 10 parte la vendita del settore ospiti di Spezia-Carrarese, riservato solo ai possessori di tessera

Aprirà alle 10.00 di oggi, mercoledì 20 agosto, la vendita per il settore ospiti di Spezia-Carrarese, sfida in programma domenica alle ore 19. Come comunicato dal club spezzino, dopo le indicazioni del GOS che si è riunito nella giornata di ieri, l’apertura alla vendita sarà riservata solamente ai possessori di tessera di fidelizzazione Carrarese Calcio 1908, come successo per la partita di settembre dello scorso anno al Picco.

Sono già novemila i tifosi dello Spezia che hanno acquistato un biglietto per la partita di domenica, tra abbonati e vendita libera. Il Picco si prepara per l’esordio in campionato dopo la partita di Coppa Italia contro la Samp, contro un avversario mai banale per la storia spezzina.

