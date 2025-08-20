Detenuti ingeriscono pile e detersivo. Uilpa: “A Villa Andreino superata la capienza regolamentare, in aumento eventi critici”

Due detenuti ricoverati in ospedale, uno è in rianimazione. Gli episodi risalgono ai giorni scorsi e sono avvenuti in carcere alla Spezia, a riportare la notizia è il sindacato Uilpa in una nota. Le due persone ricoverate avrebbero ingerito pile e detersivo. Il segretario di Uilpa Fabio Pagani si concentra su alcuni dati affermando che è stata “superata la capienza regolamentare” e nel frattempo “aumentano a Villa Andreino gli eventi critici” riferendosi ai due detenuti finiti in ospedale “per atti di autolesionismo”.

Nella nota Pagani spiega: “Ben 70 detenuti sono stati assegnati, in meno di un mese, da altri istituti penitenziari del distretto Piemonte/Liguria/V,D’aosta presso il carcere di Villa Andreino alla Spezia. Ad oggi il carcere spezzino conta 190 detenuti mentre nessuna integrazione per l’organico di Polizia penitenziaria, 138 previsti solo 118 presenti”.

Riferendosi agli agenti di polizia in servizio al carcere Pagani scrive: “Le donne e gli uomini della Polizia penitenziaria sono mortificati nell’orgoglio stremati nelle forze per carichi di lavoro esorbitanti. In deter minati orari un solo agente deve gestire tre/quattro posti di servizio e turnazioni di servizio prolungate anche di 18 ore consecutive. Del resto, a livello nazionale, nono stante i 16mila detenuti in esubero rispetto ai posti disponibili, la Polizia penitenziaria continua a essere mancante di 18mila agenti rispetto ai necessari, che diventano 20- mila se si guarda solo alle carceri. Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il Governo Meloni prendano compiutamente atto di un’emergenza che si protrae da troppo tem po e adottino misure consequenziali, tali da determinare l’immediato deflazionamento della densità detentiva, il potenziamento, reale, degli organici della Polizia penitenziaria impiegati nelle carceri e l’avvio di riforme complessive. Ogni minuto che passa il degrado e i rischi aumentano”

