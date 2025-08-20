Di Leonardo Loria le mani di cui D’Angelo si fida, con lui si concludono le manovre in porta

E’ Leonardo Loria il portiere che affiancherà Mascardi e Sarr nella rosa dello Spezia 2025/26. In queste ore gli aquilotti hanno trovato l’accordo con il Pisa per il trasferimento del 26enne siciliano. Un’espressa richiesta di Luca D’Angelo che lo ha avuto ai suoi ordini nella stagione 2020/21. Sebbene lo abbia mandato in campo solo due volte, una delle quali in Coppa Italia, lo ha segnalato al club in una stagione in cui l’attenzione alla gestibilità del gruppo è massima, sia per quanto riguarda il numero di calciatori da allenare, sia il loro aspetto caratteriale.

E Loria è il classico portiere affidabile che tiene alto il livello in allenamento e sa aspettare la propria occasione. Questo dice il curriculum di un professionista che vanta due promozioni in serie A da secondo, con il Frosinone nel 22/23 e la stagione scorsa a Pisa. Partito da Trapani, è stato notato dagli osservatori della Juventus che lo hanno segnalato per le giovanili. Nel 2017/18 è diventato capitano della Primavera, poi ha frequentato la prima squadra allenandosi con i vari Buffon e Szczesny. Due in seguito le stagioni da titolare per lui, entrambe in serie C, con la Juventus Next Gen e con il Monopoli in prestito.

