Finale, Marinella Geremia lascia la Lega: “Proseguirò come indipendente in consiglio comunale”

Finale Ligure. Marinela Germia lascia la Lega e rimane in Consiglio Comunale a Finale Ligure come soggetto indipendente: “Questa decisione nasce dalla necessità di proseguire il mio impegno politico in un contesto che mi consenta maggiore libertà e autonomia, come parte di un gruppo indipendente”, fa sapere in una nota Geremia.

“Nonostante il mio impegno e la dedizione durante il periodo trascorso all’interno del partito, sento che è arrivato il momento di intraprendere un nuovo cammino che meglio rispecchi la mia visione per il futuro della nostra comunità. La mia scelta non è determinata da divergenze politiche con il partito, ma dalla necessità di orientarmi verso un percorso che mi permetta di esprimermi liberamente, senza vincoli ideologici.Approfitto per ringraziare Sara Foscolo e Paolo Ripamonti che mi sono sempre stati accanto e mi hanno supportato in decisioni non sempre facili”, aggiunge.

