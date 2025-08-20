Il Palermo è sempre la favorita, Empoli e Venezia mercati super. Lo Spezia è ancora l’outsider

Due giorni all’avvio ufficiale della serie B 25/26 e una dozzina alla fine del calciomercato estivo, tempo di mettere sulla bilancia investimenti e ambizioni per il prossimo campionato cadetto. Per i bookmaker non ci sono dubbi: il Palermo di City Group, grazie ai fondi dello sceicco Mansour, è per il secondo anno consecutivo la squadra da battere.

Il direttore sportivo Carlo Osti non ha avuto limiti di budget e lo ha utilizzato innanzitutto per strappare Pippo Inzaghi al Pisa neopromosso. A seguire sono arrivati giocatori importanti per la categoria come Gyasi, Augello, Bardi e Bani, oltre al miglior trequartista della scorsa cadetteria, Palumbo del Modena. Il tutto inserito in un gruppo che ha mantenuto i vari Pohjanpalo, Magnani, Gomes, Ranocchia e Brunori, solo per citarne alcuni. Monte ingaggi da serie A per riconciliarsi con un ambiente che l’anno scorso aveva addirittura disertato i play off, scontento per il misero ottavo posto conquistato in campionato.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com