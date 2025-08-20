Il temporale punta verso sud, caduti 51 millimetri di pioggia in un’ora a Riccò. L’allerta prosegue

Dopo oltre mezz’ora di pioggia battente e decine di tuoni in lontananza, il grosso del fronte temporalesco che ha investito la provincia spezzina nella seconda parte del pomeriggio di oggi, mercoledì 20 agosto, sembra puntare verso Sud.

Le fulminazioni, che ben descrivono il movimento della cellula temporalesca, hanno interessato soprattutto il mare al largo della costa ligure, risparmiando alle città e all’entroterra una buona quantità di pioggia, che è comunque scesa copiosamente. Il record di precipitazioni orarie, alle 17.45, appartiene a Riccò del Golfo, con 51 millimetri. A seguire figurano Pitelli con 43,6, Porto Venere con 42,6 e Viseggi con 40,8 e Riomaggiore 39,8.

E continua a piovere, come peraltro previsto da Arpal, che in giornata aveva comunicato la proroga dell’allerta meteo sino alle 3 della prossima notte.

