Legambiente: “Giù le mani dalle spiagge libere, l’ordine pubblico non sia una scusa per privatizzare”

Genova. “Sembra incredibile che mentre i numeri dimostrano che l’Italia è uno degli stati europei con meno spiagge libere e la Liguria la regione italiana con meno spiagge libere, da parte di alcuni sindaci ci si lamenti per i problemi che creerebbero quelle poche spiagge e si proponga di ridurle ulteriormente affermando che la spiaggia libera è meno sicura e quindi sarebbe meglio renderla libera attrezzata”.

Una “situazione inaccettabile” secondo il presidente di Legambiente Liguria Stefano Bigliazzi che torna sul tema spiagge libere dopo l’incontro di approfondimento che si è svolto nelle scorse settimane a bordo di Goletta Verde e dopo le proposte di diversi sindaci di comuni in provincia di Savona (ad esempio Alassio) di far diventare le spiagge libere in libere attrezzate per questioni di ordine pubblico.

