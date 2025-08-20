Notte di tempesta: fulmini e pioggia spazzano la provincia, diversi black out in città

Tra l’una e le 3 della notte del 20 agosto 2025 precipitazioni tra forti e molto forti hanno interessato il Levante ligure e in particolare lo spezzino. E’ iniziata dunque la striscia di maltempo prevista per le prossime ore da Arpal, che aveva emanato allerta gialla per temporali che diventerà arancione a partire dalle 7 di mattina.

La pioggia notturna è “legata al transito di strutture temporalesche che hanno interessato in particolare la zona fra il Tigullio e lo spezzino”. Attorno alle 3 “si osserva una struttura organizzata in transito sull’alta Val di Vara con precipitazioni tra forti e molto forti e in movimento verso Est”. Le zone con cumulate più significative alle 3 erano Brugnato (57.8 mm di pioggia in un’ora), Carrodano (52.2 mm) e Pignone (51 mm). “I fenomeni temporaleschi sono accompagnati da intensa attività elettrica”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com