Pino Soprano, è emergenza topi: dopo la derattizzazione la colonia invade il paese

Genova. Da diversi mesi la popolazione di Pino Soprano, paesino sulle alture della Val Bisagno, sta affrontando una vera e propria invasione di topi. A scatenarla il posizionamento dei bidoni della spazzatura, in particolare dell’umido, nei pressi della chiesa, a fianco ad un terreno divenuto un poche settimane una vera metropoli di muridi.

Una situazione divenuta critica e che ha visto l’intervento di Amiu, sollecitata dal Municipio, che dopo aver spostato i bidoni ha provveduto alla prima derattizzazione. Da lì la morìa dei topi – e anche dei ratti – i cui sopravvissuti – comunque decine di esemplari – però hanno però iniziato a disperdersi per tutto il paese in cerca di nuove tane e allargando il problema.

