Rapallo: in Consiglio assente maggioranza e sindaco. Mai accaduto

Alle ore 21.15 in Consiglio è assente la maggioranza sindaco compreso. Seduti al loro posto il presidente del Consiglio Mentore Campodonico e l’assessore Fabio Mustorgi. Presente l’opposizione con la sola eccezione del consigliere Armando Ezio Capurro. Manca il numero legale e scattano i 30 minuti di rito per rifare un secondo appello.

Presente il personale addetto al Consiglio cui dovrà essere pagata comunque la prestazione straordinaria. Nessun comunicato che spieghi la posizione di primo cittadino e giunta, nonostante il Comune disponga di un ufficio stampa.

