Recesso anticipato da parte della coop Lindbergh, il Comune cerca un nuovo gestore per il bar della Maggiolina

Rinasce il chiosco "La Maggiolina: cibo, cultura, socialità"

Il Comune della Spezia ha avviato la procedura per l’assegnazione in concessione della gestione del bar del Parco XXV Aprile, lato sud, e delle aree annesse. Con una determina dirigenziale l’amministrazione ha infatti approvato tutti gli atti di gara relativi a una nuova procedura ad evidenza pubblica, necessaria dopo il recesso anticipato comunicato dalla cooperativa Lindbergh, attuale gestore, che lascerà la struttura a partire dal 19 ottobre prossimo.

Il complesso oggetto della concessione è composto da un fabbricato di 51 metri quadri lordi, che ospita il locale adibito a bar, un servizio igienico, una cucina e un bagno pubblico con accesso diretto dall’esterno. A questi si aggiungono un’area esterna pavimentata di 160 metri quadri, distribuita su tutti i lati della struttura, con un dehor coperto da tenda retraibile di circa 23 metri quadri sul fronte sud-est, e un’area verde di circa 170 metri quadri collocata davanti all’ingresso.

