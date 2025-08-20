Recesso anticipato da parte della coop Lindbergh, il Comune cerca un nuovo gestore per il bar della Maggiolina

Il Comune della Spezia ha avviato la procedura per l’assegnazione in concessione della gestione del bar del Parco XXV Aprile, lato sud, e delle aree annesse. Con una determina dirigenziale l’amministrazione ha infatti approvato tutti gli atti di gara relativi a una nuova procedura ad evidenza pubblica, necessaria dopo il recesso anticipato comunicato dalla cooperativa Lindbergh, attuale gestore, che lascerà la struttura a partire dal 19 ottobre prossimo.

Il complesso oggetto della concessione è composto da un fabbricato di 51 metri quadri lordi, che ospita il locale adibito a bar, un servizio igienico, una cucina e un bagno pubblico con accesso diretto dall’esterno. A questi si aggiungono un’area esterna pavimentata di 160 metri quadri, distribuita su tutti i lati della struttura, con un dehor coperto da tenda retraibile di circa 23 metri quadri sul fronte sud-est, e un’area verde di circa 170 metri quadri collocata davanti all’ingresso.

