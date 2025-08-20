Rigassificatore a Savona-Vado, il ministro dell’Ambiente: “Non ho ancora revocato niente, ma politicamente credo sia opzione chiusa”

Savona. “C’era una soluzione che riguardava una regione del nord, poi è successo ciò che è successo – è cambiato il presidente della Regione – ed è rallentata”. “Rallentata o chiusa?”. “Io non ho ancora revocato niente, quindi giuridicamente potrei dire rallentata; poi, politicamente, credo sia chiusa, perché Bucci mi ha detto ‘l’accordo elettorale prevedeva quello, non diamo più l’assenso’. Ritengo che l’ipotesi si sia fermata, e a quel punto ho chiesto a Snam di fare valutazioni su altre soluzioni“.

Parole pronunciate dal ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, intervistato dal direttore del Tirreno, Cristiano Marcacci, in un incontro pubblico a Campiglia Marittima. Dichiarazioni che, se da un lato fanno capire come sulla carta l’iter di trasferimento del rigassificatore da Piombino a Savona – Vado Ligure non si sia mai davvero arrestato, dall’altro evidenziano che non c’è più la volontà politica da parte del Governo di portare in Liguria la nave Italis Lng (ex Golar Tundra).

