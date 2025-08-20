Rigassificatore, Pasa: “Cgil da sempre per il no, chi ha fatto il parassita non venga ora a fare il paladino del territorio”

Saona/Vado. “Aspettiamo la posizione ufficiale del Ministero, ma una cosa è certa: la lotta paga sempre”. Lo fa sapere, in una nota, il segretario provinciale della Cgil di Savona in merito alle recenti notizie sul tema del rigassificatore.

Spiega il sindacalista savonese: “La Cgil è stata fin dall’inizio in prima linea, al fianco dei cittadini e dei comitati, contro questo progetto scellerato. Siamo stati l’unico sindacato confederale a dire subito no, senza esitazioni, perché era chiaro che il rigassificatore fosse dannoso per il porto, per il lavoro e per l’ambiente. Lo ripetiamo: la Cgil di Savona e il sottoscritto siamo stati i primi a schierarci contro, in solitudine, mentre altri tacevano o facevano finta di non vedere. E oggi qualcuno vorrebbe salire sul carro e intestarsi la battaglia? No. La memoria conta”.

» leggi tutto su www.ivg.it