Ritrovato il corpo senza vita dell’escursionista disperso a Castelbianco

Castelbianco. È stato purtroppo ritrovato privo di vita l’escursionista francese di cui si erano perse le tracce lo scorso 14 agosto nei boschi di Castelbianco. Il corpo di Fiorenzo Georges Luigi Fusi, turista proveniente da Cannes, è stato rinvenuto in fondo a un crepaccio nella zona interamente battuta a zero in questi ultimi giorni e ore per ritrovare il quarantenne.

Ricerche senza sosta che hanno visto impegnati i vigili del fuoco, unità cinofile, e il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) con droni arrivati da Arezzo, Pistoia e Siena. Una sessantina i volontari che hanno setacciato i sentieri; coinvolte anche la Guardia di Finanza con un elicottero insieme a Drago proveniente da Genova, il nucleo SMTS (Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali) della Croce Rossa Italiana, il Soccorso Alpino, squadre di volontari della Protezione Civile e i carabinieri.

