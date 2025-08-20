Riva Trigoso: misterioso episodio, turista gravissimo

Misterioso episodio ieri alle 20.15 in via delle Americhe a Riva Trigoso. Di certo c’è un uomo, sarebbe un turista emiliano, a terra; ovunque sangue. Arriva il medico del 118 ed arrivano i militi della vicina Croce Rossa. L’uomo è gravissimo. Stabilizzato viene trasferito in codice rosso al pronto soccorso del policlinico San Martino. Arrivano anche i carabinieri che aprono un’indagine e mantengono il più stretto riserbo, forse per informare innanzitutto la Procura.

L’uomo sembra sia caduto dal terrazzino al primo piano. Ma è escluso si sia trattato di un tentativo di suicidio. Prima di salire a casa avrebbe avuto un violento alterco; forse è stato malmenato. Al momento solo ipotesi. l’eventuale litigio che peso ha avuto sulla caduta dal terrazzo. Nei paesi le voci volano e spesso diventano certezze anche se non lo sono. Le persone chiedono chiarezza e ognuno per la sua parte, la devono garantire. (m.m.)

