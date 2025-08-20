Sesso e divieti

“Grazie a Dio sono cresciuto in una famiglia cattolica: il sesso sarà sempre una cosa sporca per me” il paradosso espresso dalle parole del regista americano John Waters, nella sua istrionica semplicità, ci offre lo spunto per qualche riflessione che, se pure proveremo a mantenere su un registro leggero, spera di meritarsi la qualità di “un pensiero altro”. Intanto ringraziare per considerare il sesso come qualcosa di sporco sottintende che, in questo modo, la pratica sessuale diviene più gratificante. A margine può essere divertente, ma anche utile, appuntarci due citazioni, la prima della cantante Madonna, nomen omen, “Il sesso è sporco solo se non ci si lava”; la seconda di Woody Allen: “Il sesso è sporco sole se è fatto bene”. Tutto dipende dal senso attribuito al termine “sporco”, mi sembra evidente che la somma dei tre aforismi lo completi abbastanza chiaramente per il nostro argomentare. Una volta chiarito che non si tratta di igiene ma di infrazione, di superamento dei limiti, di espressioni di “pulsioni censurabili”, ecco esplicitato il concetto: se qualcosa è vietata ma estremamente desiderata è ancor più gratificante ottenerla. Questa prospettiva ricorda un po’ la “filosofia delle scarpe strette” che si incontra in quasi tutte le norme etiche e, soprattutto, religiose: se calzi scarpe faticose sai che godimento quando le toglierai. Figurati allora il piacere di un bel paio di calzari comodi, di cambiarli a piacimento, di passeggiare a piedi nudi. Strano come in molti siano convinti dell’utilità di una proibizione per godere del piacere di non rispettarla, a mio avviso è un modus vivendi adolescenziale che ha bisogno di un antagonista per sapersi e di un divieto per intenzionare il proprio agire. In verità l’autoinganno appena accennato è la diretta conseguenza di quello messo in atto dalla Natura nei confronti della specie mammifera e di poche altre, già, poiché il piacere dell’accoppiamento non è presente, per quanto ne sappiamo, nei vegetali e in numerose altre specie animali. Per “inganno” è da intendersi la volontà, non progettuale e priva di progettista ma estremamente determinata ed efficace, con la quale la Natura perpetua se stessa, insomma, è utile alla sopravvivenza della specie il perpetrarsi attraverso la procreazione, ne consegue che, se l’atto preposto a tale funzione produce piacere, sarà più facile che venga consumato.

Chissà quanto sarebbe stata diversa la storia e l’attuale condizione dell’umanità se l’orgasmo fosse stato raggiungibile con la lettura, per certo non avremmo il problema della sovrappopolazione e quanta più cultura abiterebbe le nostre giornate, anche se, temo, qualcuno avrebbe cominciato a vietare determinate letture, in ogni caso, così non è stato e non è e dobbiamo farcene una ragione. Ciò che credo sia condivisibile è che la Natura, se pure non ci ha dato modo di scegliere, come per il respirare e il nutrirci per altro, ha reso il sesso molto democratico, accessibile a chiunque e, nelle sue origini, assolutamente libero da qualsiasi censura. Il desiderio sessuale nasce spontaneo, seguendo il pensiero freudiano è presente anche nel bambino e si trasforma nell’adulto senza mai abbandonare la nostra vita. Per diverse e, a mio avviso, discutibilissime ragioni, nel tempo e nello spazio si è manifestata una variegata volontà di gestire e limitare il piacere sessuale, spesso ogni piacere è stato indicato come peccaminoso, quasi si fosse arrivati sul pianeta al solo scopo di soffrire, ma per certo il sesso è la forma di piacere più celebrata e più censurata del mondo. Una delle mistificazioni più ingannevoli è quella che sostiene l’atto sessuale motivato dal solo scopo procreativo, che menzogna, ma chi mai ha fatto sesso proiettandolo all’idea di sopravvivenza della specie? Certo, per avere un figlio, quello si, e questo ci riconduce alla “astuzia della natura”.

