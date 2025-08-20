E’ stata spostata a venerdì 22 agosto sempre alle 21 al Nuovo Spazio Barontini in Via Ronzano 1 a Sarzana, la proiezione del film documentario “Le figlie sono come le madri” della regista Lisa Castagna inizialmente prevista per questa sera. Bellissima e delicata testimonianza, in relazione alla natura,“Il filo rosso della Terra Madre unisce le donne del mondo, chiudendo gli occhi possiamo sentirlo.

Ciò che ho ascoltato e imparato da queste donne, nelle loro 22 interviste o semplicemente osservandole nelle loro attività e relazioni coi figli, è un dono preziosissimo che desidero restituire, per immagini in movimento e fisse, a tutte le altre donne”

La Terra Madre che insegna loro ad essere donne e madri, nonostante le differenze culturali. Il progetto è stato realizzato sulle tracce dell’antica via carovaniera, attraverso luoghi che da sempre hanno ospitato la cultura indoeuropea e dove ha avuto origine l’agricoltura, girato in Asia centrale percorrendo più di 4.000 chilometri tra Kazakistan, Kyrgyzstan ed Uzbekistan.

La proiezione è ad ingresso libero.

Possibilità di apericena su prenotazione al 351 9719232

L’articolo Spostata a venerdì 22 agosto la proiezione di “Le figlie sono come le madri” al Nuovo Spazio Barontini proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com