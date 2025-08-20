Torna il “Poetry Slam” in salsa spezzina: lo spettacolo della poesia che si dà battaglia sul palco di Calata Paita

Secondo appuntamento, dopo il successo della serata inaugurale, con la poesia orale al Groove. Sul palco di Calata Paita, a due passi dal mare, torna, venerdì 22, il Senti Che Muscoli Slam Poetry!, il poetry slam organizzato dai Mitilanti, il dinamico collettivo poetico spezzino, che per primo ha creduto e portato questo tipo di eventi in città. Il poetry slam è un format accattivante, nato negli anni 80 in America e ormai diffuso in tutto il mondo, volto a recuperare e valorizzare l’originale natura di arte orale e condivisa della poesia. I partecipanti, selezionati dai Mitilanti tra le numerose candidature pervenute, si sfideranno declamando testi scritti di proprio pugno. Avranno a disposizione tre minuti di tempo e non potranno usare né oggetti di scena, né basi musicali a supporto. Al termine di ogni performance una giuria composta da cinque degli spettatori esprimerà un voto, mentre il resto del pubblico sarà chiamato ad approvare o contestare l’operato della giuria. “Per questo ci piace definire il poetry slam come uno spettacolo a cui non si può assistere, ma solo prendere parte. – commentano i Mitilanti dal loro quartier generale – La gara in sè è un pretesto per il coinvolgimento e la condivisione. E il successo del poetry slam nel mondo conferma che questo stratagemma funziona. Lo scopo non è eleggere il o la miglior poeta, lo scopo è stare insieme, esercitare l’ascolto”.

E che il poetry slam sia un format di successo lo dimostrano gli oltre 650 eventi di questo tipo organizzati ogni anno in tutto il territorio nazionale, nelle location più disparate, dalle piazze dei paesi alle piccole birrerie, dai grandi teatri ai festival di musica e teatro. “Un successo a cui sentiamo di aver contribuito anche noi – continuano i Mitilanti – visto che oggi Spezia è una piazza famosa e riconosciuta, nel movimento del poetry slam italiano, in cui tanti e tante vogliono venire a esibirsi.” Per chi è curioso di conoscere il poetry slam o per chi già lo conosce e apprezza, l’appuntamento è, come detto, per questo venerdì, 22 agosto, alle 21, al Groove. A esibirsi saranno Luca Dassi, Federica Flore, Francesca, Piero Nissim, Fabrizio Nuovibri, AndreaD Piccia e Adelina Zarnescu. Tre di loro si qualificheranno alla serata finale del 19 settembre. Il Senti Che Muscoli Slam Poetry, dei Mitilanti, fa parte del campionato italiano gestito dalla LIPS, Lega Italiana Poetry Slam. L’ingresso all’evento è gratuito.

