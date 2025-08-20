Torna la luce nel buco nero di via Pré, in dirittura d’arrivo i lavori per il social housing ai civici 12 e 14

Genova. Uno dei simboli del degrado nel centro storico è (quasi) pronto a rinascere: in via Pré i civici 12 e 14 presto ospiteranno 10 appartamenti di housing sociale.

La coppia di edifici, nella parte terminale di via Pré sul lato di piazza Santa Sabina, è nota perché in particolare il civico 12 è stato abbandonato per decenni o utilizzato come rifugio di fortuna abusivo per anni. Disabitato a partire dalla metà degli anni Novanta, il palazzo fu al centro delle cronache per un crollo avvenuto nel 2007 e che solo per fortuna non fece vittime.

