Val di Vara: traffico illecito di rifiuti; ordinanza cautelari a 5 stranieri, due irreperibili

Dal dottor Nicola Piacente, procuratore distrettuale della Repubblica. Procura della Repubblica di Genova. Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo

Ritenuto che sia di interesse pubblico la divulgazione di informazioni riguardanti il contrasto alle

attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti anche pericolosi, di competenza distrettuale, fatta salva la presunzione di innocenza – in base agli artt. 27 della Costituzione, 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, 47 e 48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’unione Europea – delle persone sottoposte ad indagini preliminari e delle aziende coinvolte, nonché la possibilità delle medesime di far valere, in ogni fase del procedimento, la propria estraneità ai reati per cui si procede;

» leggi tutto su www.levantenews.it