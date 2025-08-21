Albenga: un campo, tre squadre e un enigma. La FIGC al sindaco: “Albingaunia, Pontelungo e San Filippo. Chi ha la priorità sul Riva?”

Albenga. Un campo, tre squadre e un enigma (non certo semplice) da risolvere. È la situazione che si è venuta a creare ad Albenga, dove un “affollamento” inaspettato ha creato un piccolo, ma significativo, grattacapo per il mondo del calcio ingauno.

La neonata A.S.D. Albingaunia Sport Albenga e le consolidate A.S.D. Pontelungo 1949 e A.S.D. San Filippo Neri Albenga, infatti, si trovano a dover condividere la stessa “dimora” per le partite casalinghe: lo stadio “Annibale Riva”. A confermarlo sono state le stesse compagini calcistiche ingaune: tutte e tre hanno indicato alla FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio) la disponibilità dell’impianto.

