CDM Futsal: festa in piazza a Campo Ligure per la presentazione, poi il debutto in Serie A

Campo Ligure. Ormai è una tradizione ma, se volete, potete chiamarla anche cabala. Fatto sta che per la CDM Futsal si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la festa in piazza per la presentazione ufficiale della rosa 2025/2026. L’appuntamento è fissato per mercoledì 27 agosto, a partire dalle ore 20.45, in piazza Vittorio Emanuele II a Campo Ligure.

Tanti ospiti, buon cibo e soprattutto tanto divertimento, con la musica e l’energia del duo genovese “Questo e Quello”, per una serata che vedrà sfilare sul palco, uno dopo l’altro, tutti i protagonisti della fantastica cavalcata della scorsa stagione ma anche i tanti volti nuovi arrivati nel mercato estivo a dar man forte alla squadra, allenata anche quest’anno da mister Hugo de Jesus. Poi tutta la dirigenza, con in testa ovviamente il presidente Matteo Fortuna, e anche le giovani promesse della formazione Under 19.

