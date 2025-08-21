Chiavari: “Cali di corrente elettrica e gravi danni, il Comune faccia la sua parte”

Da Calcagno Alessandro (Consigliere comunale Vola Chiavari), Cesaretti Davide (Vola Chiavari), Corticelli Alberto (Presidente Vola Chiavari), Grillo Davide (Presidente Impegno Comune)
Negli ultimi giorni, in tutto il Tigullio, si sono verificati ripetuti cali di corrente elettrica che hanno creato grossi problemi alle attività commerciali: frigoriferi in tilt, impianti di condizionamento danneggiati, apparecchiature fuori uso. Non si tratta di episodi isolati, ma di un fenomeno che rischia di peggiorare con l’aumento della domanda di energia.