Finale, Alessi: “Vedo progressi e grande applicazione. Ferrara? Serve pazienza ma va ai tremila e ci tiene tantissimo”

Finale Ligure. Sta procedendo a spron battuto la preparazione del Finale in vista della prossima stagione. Tanto il lavoro al “Felice Borel” per arrivare pronti alle prime gare ufficiali: quelle di Coppa Italia. Ieri sera la seconda amichevole estiva, quella contro un buon Quiliano&Valleggia, ha visto i giallorossoblù vincere e sbloccarsi definitivamente nelle ultime fasi anche per via degli importanti carichi sulle spalle.

Ma il sorriso di mister Diego Alessi sarebbe arrivato ugualmente, come ha sottolineato in apertura della sua analisi post partita: “Sono contento dei ragazzi che sono riusciti a vincere alla prima uscita in casa. Lo sapevo benissimo, e lo sanno anche loro, che stiamo lavorando davvero tanto. Sapevamo di rischiare qualcosa nelle amichevoli ma l’obiettivo è arrivare alle partite ufficiali in una condizione molto alta. Era normale avere difficoltà oggi, soprattutto in zona gol e rifinitura per via della pesantezza nelle gambe. Però sotto porta serve un po’ più di cattiveria, perché tra qui e Carcare abbiamo creato tante occasioni. Anche dietro ci vuole più attenzione per non regalare gol facili, come il terzo che abbiamo preso e che era evitabilissimo”.

