Frijia replica a Natale: “Sulla Pontremolese serve responsabilità, non propaganda”

“Resto sinceramente colpita dalle parole del consigliere Natale, che ancora una volta tenta di scaricare sull’attuale governo responsabilità che appartengono invece alla sinistra, la stessa che ha guidato per anni il Paese e la Regione senza mai riuscire a trasformare la Pontremolese da promessa a realtà. Parlare oggi di un’opera bloccata significa avere la memoria corta: i governi Renzi, Gentiloni e Conte II hanno avuto tutte le possibilità per finanziare concretamente il raddoppio della linea, ma non hanno mai trovato le risorse necessarie. Tutti gli interventi annunciati in passato si sono rivelati meri palliativi, operazioni di facciata utili solo alla propaganda, che non hanno mai prodotto alcun avanzamento concreto.”

Replica così Maria Grazia Frijia, deputato spezzino di Fratelli d’Italia, alle dichiarazioni dell’esponente locale del Pd. “Non è un caso – prosegue Frijia – se la stessa Commissione europea ha respinto la proposta di inserire la Pontremolese tra i progetti strategici: una bocciatura che non nasce certo dall’impegno di questo governo, ma dal ritardo e dalla mancanza di credibilità del centro sinistra in anni di immobilismo. Vale la pena ricordare che anche le Regioni governate dal Pd, Toscana ed Emilia-Romagna in primis, non hanno mai fatto squadra per sostenere con forza la causa della Pontremolese, lasciando che il dossier rimanesse ai margini dell’agenda nazionale ed europea”.

Frijia interviene anche come assessore al Porto: “Quanto alla città della Spezia e al suo scalo, è evidente che le amministrazioni di centrosinistra che hanno governato per decenni hanno ignorato il tema di una allargata accessibilità ferroviaria, salvo poi oggi riscoprirsi paladine dell’infrastruttura. La verità è che la Pontremolese è rimasta ferma per decenni proprio a causa di chi oggi punta il dito, mentre Fratelli d’Italia ha avuto il coraggio di porre il tema anche in chiave di mobilità dual use, aprendo una prospettiva nuova che purtroppo non ha avuto l’esito sperato per decisione dell’Unione Europea e non certo per mancanza di impegno da parte del governo Meloni”.

Infine conclude: “Sulla Pontremolese non servono polemiche né propaganda, ma serietà, concretezza e responsabilità. Ed è proprio in questa direzione che Fratelli d’Italia continuerà a lavorare, per restituire al territorio ligure e all’intero sistema logistico italiano, un’opera che la sinistra, in tutti questi anni non è mai riuscita a realizzare”.