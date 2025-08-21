Lettere/ “Consiglio deserto, atto irriguardoso verso i cittadini”

Da Renata Tripoli

Questa sera dalla località dove mi trovo in vacanza mi sono collegata per seguire, data l’importanza dell’ordine del giorno, il consiglio comunale di Rapallo e con grande stupore ho assistito al desolante spettacolo di un’aula vuota, sindaco compreso. Mi sembra un fatto gravissimo. Sono mesi che seguo e partecipo ad assemblee pubbliche. Da comune cittadina sono stanca di vedere le solite facce che sono lì da 30 anni o forse più, nell’unico scopo forse di proseguire e mantenere i propri interessi, stanca di risposte che non vengono date a noi cittadini, stanca della sporcizia, dell’ incuria e del degrado che vedo in giro, stanca della protezione di cui godono i commercianti che invadono ovunque con tavoli e tavolini vari lo spazio pubblico. Di tutti i vari giochi di potere io non capisco nulla ma lo spettacolo di questa sera è stato vergognoso e irrispettoso verso noi cittadini. Chiedo solo una cosa: ma voi, sindaco e membri del consiglio, pensate veramente che questo sia fare politica o amministrare la cosa pubblica? Io sinceramente mi sento presa in giro. Aspetto con ansia la data del 21 agosto per dare un senso a quello che ho visto stasera. Grazie.

