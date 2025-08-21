Liguria quasi graziata dai temporali, l’aria fresca scaccia il caldo record: 20 gradi sulla costa

Genova. È terminata l’allerta meteo per temporali emanata da Arpal per tutta la Liguria, ma la fase instabile non è ancora finita. Un nuovo peggioramento è atteso infatti nel pomeriggio con possibili temporali di forte intensità, specialmente sul Savonese. Ma intanto almeno un’eredità positiva è rimasta: grazie all’aria fredda di origine atlantica, il caldo torrido delle prime due settimane di agosto è ormai alle spalle, come dimostrano anche le temperature registrate nelle ultime ore.

I dati delle centraline Arpal hanno rilevato minime intorno ai 20 gradi sulla costa, con valori ben inferiori nell’entroterra. Nel capoluogo 21,4 gradi al centro funzionale della Foce, 20,4 a Sant’Ilario, 19,3 a Pegli, fino ai 17,8 di Premanico in Valle Sturla. Nell’entroterra della città metropolitana le temperature sono scese fino a 11 gradi a Pratomollo. Il valore più basso della Liguria, come di consueto, a Poggio Fearza sulle Alpi Liguri dove la colonnina si è spinta fino a 9,5 gradi.

