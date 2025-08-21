COMMENTA
Meteo, sulla Liguria giornata a due facce: mattinata senza piogge, pomeriggio con temporali e vento forte

Liguria. La goccia fredda che già nelle ultime ora ha portato temporali sparsi sulla Liguria proseguirà la propria tratta verso est, raggiungendo nella giornata di domani il nord Italia e garantendo, dopo una mattinata di sostanziale pausa, un nuovo peggioramento nel corso del pomeriggio.

Secondo il Centro Limet, dopo una notte con precipitazioni a carattere temporalesco, nella mattinata di oggi giovedì 21 agosto avremo una sostanziale pausa su tutta la regione, con schiarite in particolare sul centro-levante. Il transito del nucleo di aria fredda durante le ore pomeridiane instabilizzerà nuovamente l’atmosfera, con sviluppo di temporali anche di forte intensità nel savonese ed Alpi Liguri, in discesa verso i settori costieri adiacenti; temporali sparsi anche sul centro-levante della regione, seppur di intensità minore.

