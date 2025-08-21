Recco: ancora un investimento in via Roma, grave una sessantenne

Alle 20 a Recco nella centrale via Roma, primo tratto della trafficata provinciale 333, un furgone ha investito una donna di 60 anni che attraversava la strada. Sul posto sono giunti rapidamente il medico del 118 e i militi della Croce Verde dui Recco. La donna, politraumatizzata, è starta stabilizzata e trasportata in codice rosso al pronto soccorso del policlinico San Martino. Sul posto i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica, aiutati anche dai filmati delle telecamere, e accertare le responsabilità.

Foto: un mazzo di rose ricorda un precedente incidente

