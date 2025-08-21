Savona, arresto in flagranza per violazione del divieto di avvicinamento

La Polizia di Stato di Savona ha tratto in arresto un cittadino straniero, irregolare sul territorio nazionale, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti in materia di reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti.

L’uomo, un quarantaseienne di origini straniere, martedì è stato sorpreso in flagranza di reato per la violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, commessa ai danni di una cittadina italiana con cui aveva avuto una relazione.

