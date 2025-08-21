“Sensualità a corte” festeggia vent’anni, il 12 settembre il cast al completo al cinema Corallo

Genova. Una festa d’inizio stagione per celebrare i vent’anni di Sensualità a corte, la fiction televisiva lanciata dalla Gialappa’s l’11 aprile 2005 e ancora in produzione. Il cast al completo incontra i fan genovesi venerdì 12 settembre alle ore 20.30 al cinema Corallo di Carignano.

Tutti i protagonisti saranno in sala a festeggiare l’anniversario, a cominciare da Jean Claude alias Marcello Cesena, il geniale creatore della serie. Con lui Simona Garbarino, la perfida Madre. La diabolica Zia di Simonetta Guarino. Fabrizio Lopresti alias Daiana insieme a Marcella Silvestri ovvero Cassandra e Mauro Pirovano, interprete di un assurdo “Padre”. In questa occasione verrà proiettato un film di oltre un’ora col “meglio di” scelto nel repertorio delle ultime stagioni, impreziosite dai camei di Fedez, Elodie, Elio, Stefano Accorsi, Maurizio Lastrico e molti altri.

» leggi tutto su www.genova24.it