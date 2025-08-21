Tendola, torna “La panchina rossa” con la novità del festival della fisarmonica

Nuova edizione de “La panchina rossa” questo fine settimana a Tendola di Fosdinovo, con la novità di un vero e proprio festival della fisarmonica. “Una panchina rossa per dire ‘no’ alla violenza sulle donne; una panchina rossa per non dimenticare le vittime di femminicidio, una panchina rossa che tra letture e musica possa sensibilizzare su un tema ancora, purtroppo, strettamente attuale. Sarà possibile vivere tutte queste sensazioni e molto altro sabato 23 e domenica 24 agosto nel borgo di Tendola di Fosdinovo”, osservano dall’organizzazione della manifestazione, che si terrà dalle 18.000 nella Piazzetta del Castello, adiacente alla chiesa. Questo il programma del festival della fisarmonica: sabato alle 18.00 debutto con due fisarmonicisti di alto spessore come Daniele Donadelli e Nicolas Olmi, che porteranno in scena ritmi del folklore emiliano-romagnolo. Quindi, alle 21.300, ecco Gianluca Campi, riconosciuto dalla critica musicale come “il Paganini della fisarmonica”, che si esibirà su note di musica classica e colonne sonore del cinema. Si proseguirà domenica 24, quando alle 18 salirà sul palco il Duo Cumbre (alla fisarmonica Gianluca Campi e alla chitarra Franco Casabianca), che proporrà note di tango, jazz e ritmi sudamericani. Seguirà alle 21.30 l’esibizione del campione del mondo di fisarmonica Daniele Carabetta, giovane e talentuosissimo fisarmonicista che si fregia di grandi riconoscimenti artistici; con lui Andrea Coruzzi, altro giovane talento musicale.

Tutta la parte musicale sarà affiancata e inframmezzata da letture a cura di Susanna Sturlese e Riccardo Monopoli. Per entrambe le serate sarà possibile cenare all’aperto, per info 3920959296.

Direzione artistica affidata a Carlo Casabianca.

Organizza la Società Mutuo Soccorso Tendola, con la collaborazione di Associazione Culturale Fantoni, Domus World e Giò Giotto.

Qua sotto la locandina con il numero da contattare per informazioni:

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com