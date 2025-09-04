Aon Open Challenger, Travaglia supera Cadenasso e vola nei quarti di finale

Genova. Stefano Travaglia conquista un pass per i quarti di finale della XXI edizione dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina dopo aver sconfitto in un match molto combattuto il genovese Gianluca Cadenasso in tre set: 5-7/6-4/6-1.

“E’ stata una partita difficile – spiega Travaglia – questo torneo si conferma molto impegnativo e di livello assoluto: ogni avversario può metterti in difficoltà. Ogni anno vengo sempre molto volentieri a Genova, un’organizzazione e campi perfetti in un’atmosfera molto bella con tanto pubblico. Il mio obiettivo? Adesso penso soltanto ad una partita per volta, mi sento bene fisicamente e sto giocando un buon tennis: voglio continuare così anche se gli avversari sono tutti forti”.

