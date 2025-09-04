Cavi: tutto esaurito per ascoltare Marcello Foa

Da Democrazia sovrana popolare

Ulteriore grande soddisfazione per la sezione “Pensiero, Arti & Culture – Tigullio” di Democrazia Sovrana Popolare. L’incontro con Marcello Foa, dopo il rinvio causa maltempo, si è svolto ieri mercoledì 3 nel gremitissimo salone dei Bagni Aldebaran di Cavi di Lavagna, tenendo l’attento pubblico inchiodato alla sedia per più di due ore.

Sollecitato, e con l’eleganza che lo contraddistingue, Foa ha anche dissertato sulla vicenda che l’ha visto coinvolto per la chiusura del programma RAI “Giù la maschera”, da lui condotto.

Il vicepresidente della sezione Luigi Martino, in qualità di moderatore ha posto diverse domande all’illustre ospite, il quale ha approfondito diversi temi sviluppati nel suo ultimo libro “La società del ricatto – e come difendersi”, edito da Guerini e Associati. Partendo dall’origine etimologica della parola “ricatto”, l’autore dedica i capitoli ad altrettanti ambiti del mondo d’oggi nei quali impera un ricatto più o

meno velato, ma spesso anche esplicito. Titoli quali “Il veleno che rovina la politica”, “Il mondo libero tra virtù e derive” e “Lavorare per merito o per obbedienza” sono esemplificativi della “necessità” di questo libro al fine di rendere consapevoli i cittadini di fronte ai motivi dei comportamenti degli Stati, ed a quali ricatti gli uni e gli altri sono sottoposti.

L’ultimo capitolo (“E quindi: cosa fare?”) sintetizza i precedenti, suggerisce comportamenti adeguati, e conclude: “Pochi sanno che Tolstoj fu uno dei maestri di Gandhi. L’anziano scrittore russo non incontrò mai di persona il giovane ed appassionato attivista indiano, ma diedero vita a un memorabile scambio epistolare, giungendo alla stessa conclusione. << Tutti pensano di cambiare il mondo, ma nessuno pensa di cambiare se stesso >>, scrisse Tolstoj, concetto che riecheggia nelle parole del Mahatma: << Sii il cambiamento che desideri vedere nel mondo >>. E a loro, umilmente, ci ispiriamo, coltivando l’ambizione di un mondo davvero senza ricatti”

