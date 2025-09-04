“Cene filosofiche” con il Centro Lunigianese di Studi Danteschi

Il Centro Lunigianese di Studi Danteschi apre un nuovo ciclo di appuntamenti culturali con l’iniziativa “Le cene filosofiche”, che unisce convivialità e riflessione su temi di grande attualità. Venerdì 5 settembre, a partire dalle ore 20:00, presso il ristorante Gli Ulivi di Fosdinovo, in località Giucano (via Carignano 70), si terrà una conferenza dedicata al ruolo della musica contemporanea nella società odierna.

A guidare il pubblico in questo viaggio sarà il Maestro spezzino Andrea Pidoto Ragonesi, compositore di riconosciuto valore e autore di opere che hanno sempre suscitato l’interesse della critica. Tra i suoi lavori più noti spicca il volume La tonalità contemporanea, edito da Bardon Enterprise e Da Vinci Edition, un testo che approfondisce con rigore e passione il linguaggio musicale del nostro tempo.

