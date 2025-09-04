COMMENTA
“Cene filosofiche” con il Centro Lunigianese di Studi Danteschi

Il Centro Lunigianese di Studi Danteschi apre un nuovo ciclo di appuntamenti culturali con l’iniziativa “Le cene filosofiche”, che unisce convivialità e riflessione su temi di grande attualità. Venerdì 5 settembre, a partire dalle ore 20:00, presso il ristorante Gli Ulivi di Fosdinovo, in località Giucano (via Carignano 70), si terrà una conferenza dedicata al ruolo della musica contemporanea nella società odierna.

A guidare il pubblico in questo viaggio sarà il Maestro spezzino Andrea Pidoto Ragonesi, compositore di riconosciuto valore e autore di opere che hanno sempre suscitato l’interesse della critica. Tra i suoi lavori più noti spicca il volume La tonalità contemporanea, edito da Bardon Enterprise e Da Vinci Edition, un testo che approfondisce con rigore e passione il linguaggio musicale del nostro tempo.

