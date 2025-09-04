Cornigliano dice no al forno elettrico: “Nulla vale più della salute, vogliamo vivere”

Genova. Oltre 1000 persone questo pomeriggio hanno partecipato alla manifestazione organizzata a Cornigliano dai comitati e dai cittadini che si oppongo all’ipotesi di un ritorno delle lavorazioni a caldo dell’acciaieria ex Ilva, rappresentata nel piano del governo che prevede la possibilità della costruzione di un nuovo forno elettrico a poche decine di metri dal centro abitato.

La manifestazione è partita dai giardini Melis. All’inizio della giornata di protesta qualche minuto di tensione quando una cinquantina di lavoratori della Fiom e il comitato per il sì hanno prima srotolato alcuni striscioni e intonato cori “Lavoro lavoro” davanti ai manifestanti scesi in piazza, tra lo sgomento e la preoccupazione delle tante famiglie accorse per manifestare il proprio dissenso al progetto del governo. Tensione finita pochi minuti dopo, quando i lavoratori hanno dato vita ad un piccolo corteo in direzione opposta rispetto a quella che avrebbe preso il lungo corteo dei cittadini, senza che la “provocazione”, come è stata definita dai presenti, attecchisse.

» leggi tutto su www.genova24.it