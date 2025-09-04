“Mia moglie” e “Phica.eu”, Bernardini De Pace lancia una class action per tutelare tutte le donne colpite

Una luce di speranza si accende per le innumerevoli vittime delle gogna online venute a galla di recente. A seguito delle recenti denunce che hanno portato alla ribalta due inquietanti realtà web, lo studio legale di Annamaria Bernardini De Pace – cittadina adottiva di Ameglia – ha annunciato l’avvio di una class action per tutelare i diritti delle donne colpite.

Nei giorni scorsi, l’opinione pubblica è stata scossa dalla scoperta di pagine e siti web dove l’intimità femminile veniva esposta e mercificata, e nelle ultime ore è emerso che anche una donna spezzina è finita nella nassa. Tra questi, la pagina Facebook “Mia Moglie”, un vero e proprio “carnevale degli orrori” dove mariti senza scrupoli condividevano foto intime delle proprie consorti, spesso all’oscuro di tutto, per offrirle al giudizio e ai commenti di migliaia di utenti. Allo stesso modo, il sito “Phica.eu” si configurava come un palcoscenico virtuale in cui donne del mondo della politica e dello spettacolo venivano derise e insultate attraverso commenti volgari e arroganti sulle loro fotografie.

