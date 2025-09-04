Quel legame tra Armani e La Spezia: l’eleganza del megayacht “Main” ormeggiata da oltre 10 anni al Porto Mirabello

La scomparsa di Giorgio Armani, stilista visionario e imprenditore di fama mondiale, all’età di 91 anni, ha lasciato un vuoto nel panorama della moda e del design. Ma in qualche modo Armani era legato anche alla Spezia e al suo golfo. Da oltre un decennio, infatti, il suo megayacht “Main”, è un’icona fissa del Porto Mirabello, una presenza che ha segnato un legame profondo e silenzioso tra il genio creativo e il Golfo dei Poeti.

Costruito dai cantieri viareggini Codecasa e varato nel 2008, il Main non è solo un’imbarcazione, ma un’autentica estensione della filosofia Armani. Con i suoi 65 metri di lunghezza, riflette l’estetica inconfondibile del suo proprietario: linee essenziali, colori minimali e un’eleganza che trascende le mode del momento. Lo scafo, di un grigio quasi nero, e la sovrastruttura più chiara creano un contrasto cromatico che è la firma dello stilista.

